Aprobación De ley Para Fortalecer La Extinción De Dominio En El Perú.

Medida Legislativa Impulsada Por Marleny Arminta Busca Recuperar Bienes Ilícitos Del Crimen Organizado.

Lima.- La reciente aprobación de una iniciativa legislativa busca impulsar el marco de la extinción de dominio en territorio nacional. Esta medida pretende asegurar la restitución de los recursos y haberes que fueron acumulados de manera ilegal mediante actos delictivos.

La propuesta legislativa fue promovida de manera directa por la legisladora arequipeña Marleny Arminta. Su objetivo principal consiste en dotar al Estado de herramientas jurídicas más eficientes para combatir las redes financieras delictivas.

Asimismo, el proyecto contempla la eliminación de los conocidos blindajes asociados a la denominada Ley Procrimen. Con esto se espera agilizar la recuperación de patrimonios adquiridos mediante prácticas criminales.

Una vez que estos bienes sean recuperados de las organizaciones delictivas, pasarán a encontrarse al servicio directo de la ciudadanía. De este modo, se busca retribuir a la sociedad y contrarrestar el impacto negativo de la delincuencia organizada.

Por último, la normativa plantea un debate sobre la eficacia de golpear las finanzas ilícitas sin afectar la propiedad legítima. La discusión central gira en torno a garantizar la justicia y la transparencia institucional en el país.

Fuente: Nacional Chaska