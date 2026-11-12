Varios agentes de carreteras son indagados formalmente debido a graves acusaciones de carácter penal

Lima.- La información presentada en la publicación evidencia una situación crítica relacionada con la seguridad y la legalidad institucional dentro de una dependencia del país. En específico, los involucrados forman parte de una unidad especializada encargada de salvaguardar las vías terrestres. Esta problemática pone en tela de juicio la integridad de quienes tienen la obligación principal de velar por el orden ciudadano.

Los agentes policiales afectados están adscritos específicamente a la Unidad de Protección de Carreteras ubicada en la localidad de Chasquitambo. Esta base operativa se encuentra situada geográficamente en la jurisdicción que comprende el sector de Barranca, en Lima. La adscripción a dicha unidad los situaba en una posición estratégica de vigilancia y control vehicular.

Las autoridades competentes han iniciado un proceso indagatorio formal en contra de estos servidores públicos. El propósito principal de estas pesquisas es esclarecer su grado de participación en diversos hechos presuntamente irregulares detectados durante sus funciones. Las indagaciones buscan determinar responsabilidades individuales y colectivas dentro del grupo de agentes.

Entre los cargos principales que se investigan de manera preliminar figuran figuras delictivas de suma gravedad legal. Se les imputa de forma directa el delito de encubrimiento real, además de la presunta omisión de denuncia. Estas acusaciones sugieren un posible alejamiento deliberado de los protocolos y normativas que rigen el ejercicio policial.

Asimismo, el expediente de la investigación contempla otra acusación de naturaleza documental muy delicada. Los implicados también tendrían que responder ante la justicia por la supuesta falsificación de documentos oficiales. Esta falta agravaría considerablemente su situación legal dentro del proceso administrativo y penal en curso.

La difusión de este caso a través de medios digitales ha generado gran repercusión pública y ciudadana. Las etiquetas asociadas al reporte en redes sociales reflejan la magnitud institucional del problema en la capital. La ciudadanía espera sanciones ejemplares si se comprueba la culpabilidad de los efectivos en los delitos mencionados.

Fuente: N60 Noticias.