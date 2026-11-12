Multitudinaria bienvenida al histórico primer Papa peruano en las calles limeñas.

Una cifra récord de tres millones de feligreses acompañaron el recorrido papal en el papamóvil.

Lima.- La reciente llegada del Sumo Pontífice al territorio nacional ha generado una conmoción social sin precedentes históricos, marcando un hito imborrable para la Fe católica local. Este acontecimiento adquiere una dimensión profundamente emocional debido a que la máxima autoridad de la Iglesia es de origen peruano.

Las principales avenidas de la capital se convirtieron en escenarios de una manifestación masiva de devoción, donde una marea humana desbordó las expectativas iniciales de seguridad. La presencia del Santo Padre congregó a familias enteras que buscaban ser testigos de este momento único e irrepetible para la nación.

A bordo del tradicional vehículo oficial, el líder religioso recorrió diversos sectores urbanos saludando con cercanía a los ciudadanos que coreaban vivas y muestras de afecto. Este trayecto estuvo caracterizado por un despliegue de júbilo colectivo que transformó por completo el pulso cotidiano de la metrópoli.

Las estimaciones oficiales y los reportes preliminares indican que aproximadamente tres millones de compatriotas se sumaron a esta gran concentración callejera. Dicha cifra representa uno de los recibimientos más multitudinarios registrados en la historia contemporánea durante una visita apostólica internacional.

Las muestras de fervor popular reflejaron el profundo arraigo de la religiosidad en el país, consolidando un ambiente de unidad y esperanza colectiva. Los asistentes destacaron la importancia de recibir al primer pontífice nacional en su propia tierra natal.

Este acontecimiento histórico quedará grabado en la memoria colectiva como una de las jornadas más trascendentales y concurridas del siglo. La cobertura y difusión del evento a través de diversos canales informativos subrayó la magnitud mundial de esta celebración patriótica y religiosa.

Fuente: Contraste Ayacucho