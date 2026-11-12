Cuarenta Fieles De Contamana Viajarán A Pucallpa Por Visita Papal.

Una importante delegación de creyentes se desplazará hacia Pucallpa para participar en los eventos religiosos programados.

Contamana.- La comunidad católica de la región se prepara con gran entusiasmo para vivir un acontecimiento histórico y de profunda trascendencia espiritual. En este contexto, un numeroso grupo compuesto por aproximadamente cuarenta feligreses originarios de la localidad de Contamana iniciará muy pronto un desplazamiento significativo.

El itinerario de los devotos contempla que la partida oficial se realice durante el transcurso del próximo viernes 13 de noviembre con rumbo directo hacia la ciudad de Pucallpa. El propósito principal de este trayecto es estar presentes y formar parte activa de las diversas actividades litúrgicas y comunitarias organizadas con motivo de la visita del papa León XIV.

Este movimiento de fe no se limita únicamente a los habitantes contamaninos, ya que al trayecto planificado también se sumarán de manera entusiasta diversas delegaciones provenientes de la parroquia de Tierra Blanca. La integración de estos grupos refuerza el carácter amplio y representativo de la movilización espiritual en la zona.

Asimismo, se ha confirmado la importante participación de representantes vinculados al Vicariato Apostólico de Requena, quienes acompañarán el desplazamiento para unirse a las celebraciones solemnes. La confluencia de estas jurisdicciones eclesiásticas enriquecerá la experiencia colectiva de todos los peregrinos involucrados.

La estancia del Sumo Pontífice en la región amazónica representará una oportunidad inigualable para que los creyentes de estas diferentes comunidades amazónicas logren encontrarse en Pucallpa. Este encuentro propiciará un espacio propicio para la reflexión conjunta y el fortalecimiento de los lazos eclesiales.

Finalmente, los asistentes compartirán una memorable jornada de fe y hermandad junto a peregrinos procedentes de distintos puntos de la Amazonía peruana. Dicho acontecimiento dejará una huella imborrable en la memoria colectiva de los fieles que acudan al histórico evento.

Fuente: Radio La Playa 103.7 FM.