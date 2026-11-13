Transformación superficial en Ucayali ante la visita del sumo pontífice.

Mantenimiento urbano selectivo genera críticas vecinales por ignorar a las comunidades más olvidadas.

Pucallpa.- En la antesala de la visita del papa León XIV, las localidades de Pucallpa, Yarinacocha y Manantay experimentan una transformación visual limitada únicamente a ciertos sectores. Diversas cuadrillas de obreros han sido desplegadas para realizar labores de pintura en sardineles, poda de césped y limpieza de veredas, concentrándose exclusivamente en los corredores viales que formarán parte del recorrido oficial del líder religioso.

A poca distancia de estas rutas privilegiadas, la realidad urbana permanece completamente descuidada y sin intervenciones. En las calles aledañas persisten los mismos problemas de siempre, tales como pistas deterioradas con baches profundos, acumulación de basura en las esquinas, maleza descontrolada y una deficiente iluminación pública que deja zonas enteras a oscuras.

Esta situación no ha pasado desapercibida para los residentes locales, quienes han manifestado su malestar e indignación a través de las redes sociales. Diversos ciudadanos denuncian que, a pesar de haber solicitado atención y limpieza para sus calles durante años sin obtener respuesta, las autoridades ahora logran embellecer el entorno en cuestión de días únicamente para capturar una buena imagen oficial.

El malestar ciudadano gira en torno a la repentina eficiencia con la que se ejecutan obras de mantenimiento que la comunidad demanda de manera permanente todo el año. Los habitantes cuestionan que los recursos y esfuerzos del municipio aparezcan de forma milagrosa solo para impresionar a los visitantes, priorizando la fachada turística por encima del bienestar cotidiano de quienes residen permanentemente en la zona.

Nadie discute que la llegada del papa León XIV constituye un hito de gran relevancia histórica para la región de Ucayali, lo cual justifica los preparativos protocolarios. Sin embargo, este embellecimiento superficial e improvisado deja al descubierto una incómoda contradicción institucional, obligando a reflexionar sobre cuándo las autoridades atenderán las necesidades de los barrios que quedarán fuera de la ruta papal.

Fuente: Pucallpa Noticias.