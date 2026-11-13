Innovación peruana transforma la vida en la selva amazónica.

Tecnología solar desarrollada por investigadores purifica diariamente miles de litros de agua subterránea.

Loreto.- Un equipo de investigadores pertenecientes a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), bajo la dirección de Juan Martín Rodríguez Rodríguez, ha diseñado un sistema pionero. Esta tecnología aprovecha de manera eficiente la energía solar para limpiar agua subterránea contaminada de forma autónoma, prescindiendo por completo de la red eléctrica convencional.

Desde el año 2020, este mecanismo innovador se encuentra operativo en tres comunidades asentadas en Loreto, específicamente en Dos de Mayo, Tres Unidos y Puerto Almendras. Gracias a su implementación, aproximadamente 600 habitantes de estas zonas alejadas obtienen un acceso directo a recursos hídricos limpios y seguros.

Una de las ventajas más destacadas de este sistema es su facilidad de manejo, ya que no precisa de personal técnico especializado para su funcionamiento cotidiano. Esto permite que las propias familias beneficiadas se encarguen de operarlo de manera sencilla en sus actividades diarias.

Lejos de tratarse de una simple prueba experimental de laboratorio, este proyecto constituye una solución real y efectiva. Su impacto positivo ya se refleja en la mejora sustancial de las condiciones de vida de las poblaciones asentadas en los sectores más recónditos de la selva.

Este logro tecnológico demuestra el gran potencial del talento peruano cuando se orienta a resolver problemas urgentes del país. Es un claro ejemplo de cómo la ciencia aplicada tiene el poder de transformar realidades y generar bienestar social.

Fuente: Informados TL.