Gobierno Regional de Ucayali entrega embarcaciones para la seguridad fluvial.

Fortalecimiento logístico de la Marina de Guerra busca combatir la minería ilegal y emergencias.

Pucallpa.- El Gobierno Regional de Ucayali realizó la entrega formal de una embarcación fluvial fabricada en aluminio y dos motores fuera de borda de 150 HP a la Marina de Guerra del Perú, específicamente a la Cuarta Zonal Naval situada en Pucallpa. Esta importante dotación de recursos materiales se efectuó oficialmente mediante la Resolución Gerencial Administrativa N° 497-2026-GRU-GGR-GRA.

Dicho acto protocolar contó con la destacada presencia del gobernador regional de Ucayali y del director de la Oficina Regional de Defensa Nacional. Durante la ceremonia, este último también hizo entrega de una chalupa adicional destinada a optimizar las labores operativas de la Cuarta Zonal Naval en los ríos de la jurisdicción.

Estas nuevas unidades acuáticas jugarán un papel estratégico para potenciar las acciones de respuesta frente al Fenómeno El Niño. Asimismo, permitirán mejorar significativamente la capacidad de atención en emergencias, el reparto oportuno de ayuda humanitaria y las intervenciones directas contra la minería ilegal, una práctica ilícita que contamina los cauces fluviales, arruina los ecosistemas y amenaza gravemente la biodiversidad local.

Como parte complementaria de las acciones de apoyo institucional, la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre (GRFFS) ejecutó la transferencia de 764 unidades de madera rolliza. Este lote, compuesto por las especies ojé y bolaina, representa un volumen total de 24,958.12 pies tablares con una valorización económica de S/ 40,097.24.

En definitiva, contar con un mayor y mejor equipamiento se traduce directamente en una mayor capacidad de respuesta operativa. De este modo, se consolidan acciones más firmes y efectivas para salvaguardar y proteger el bienestar de toda la región.

Fuente: Gerencia Regional de Flora y Fauna silvestre.