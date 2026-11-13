La preservación del recurso hídrico resulta fundamental para la vida

Cuidar nuestros ríos y bosques actuales garantiza la supervivencia de las próximas generaciones

Huánuco.- El agua dulce se posiciona de manera indiscutible como uno de los tesoros más preciados de todo nuestro planeta. Preservar activamente los entornos naturales como los bosques, manantiales y ríos constituye una tarea indispensable para asegurar la supervivencia y el desarrollo de la vida.

En Tingo María cada pequeña acción cotidiana que se realiza tiene un peso significativo en este propósito colectivo. Esto implica adoptar medidas tan necesarias como prevenir la contaminación, disminuir drásticamente el desperdicio del líquido elemento y preservar nuestro entorno ambiental.

El esfuerzo que pongamos hoy en salvaguardar el agua se convertirá directamente en la base fundamental de la existencia mañana. Por ello, las iniciativas de conservación ambiental deben considerarse una prioridad ineludible en el presente.

Tomar conciencia sobre la fragilidad de nuestros recursos naturales nos invita a cambiar nuestros hábitos diarios. El respeto por la naturaleza es el único camino viable para evitar el agotamiento de fuentes hídricas vitales.

La responsabilidad frente al uso del agua recae sobre toda la ciudadanía sin excepción. Solo mediante la suma de voluntades y un compromiso real podremos asegurar un futuro próspero y sostenible.

Fuente: Selva Pura.