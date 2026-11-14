Keiko Fujimori confirma que ministro de Salud y parlamentarios están fuera de peligro tras accidente

El accidente ocurrió en la carretera Fernando Belaúnde Terry, en la provincia de Utcubamba

Amazonas.– Un accidente de tránsito que involucró a la comitiva oficial del ministro de Salud, Luis Williams Dyer Fernández, generó preocupación la mañana del viernes 13 de noviembre, cuando las autoridades se desplazaban por la carretera Fernando Belaúnde Terry, en la región Amazonas.

Tras conocerse la emergencia, la presidenta Keiko Fujimori informó que se comunicó con los afectados para conocer su estado de salud y confirmó que el titular del sector Salud, dos parlamentarios y los demás integrantes de la delegación se encuentran fuera de peligro.

A través de sus redes sociales, la mandataria expresó su solidaridad con los involucrados y les deseó una pronta recuperación.

«Mi solidaridad con el ministro de Salud, los dos diputados y todos los integrantes de la comitiva que sufrió un accidente en Amazonas. Me he comunicado para conocer su estado de salud y, afortunadamente, todos están fuera de peligro», manifestó.

Choque en cadena involucró a seis camionetas

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Salud (Minsa), el accidente ocurrió aproximadamente a las 9:00 de la mañana, en el sector El Salao, provincia de Utcubamba, cuando la delegación se desplazaba por el tramo comprendido entre Bagua Grande y Pedro Ruiz.

Según los reportes preliminares, seis camionetas que integraban la caravana protagonizaron una colisión en cadena. Las circunstancias que provocaron el choque todavía se encuentran bajo investigación.

El incidente ocasionó daños materiales en los vehículos y lesiones leves en algunos integrantes de la comitiva, quienes fueron trasladados a un establecimiento hospitalario para recibir atención médica.

El Minsa precisó que todas las personas afectadas se encontraban fuera de peligro.

Ministro fue atendido en hospital de Chachapoyas

Posteriormente, se difundieron imágenes del ministro Luis Dyer recibiendo atención médica en el Hospital Regional Virgen de Fátima, en la ciudad de Chachapoyas.

En una de las fotografías difundidas por medios locales se observa al titular de Salud utilizando una silla de ruedas y, en otra, llevando un collarín cervical.

La información generó mayor preocupación sobre su condición física, aunque las autoridades sanitarias habían señalado que los integrantes de la comitiva no presentaban lesiones de gravedad.

Cumplían actividades de supervisión

Antes del accidente, el ministro y los parlamentarios que lo acompañaban habían visitado el Hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande, como parte de una jornada de supervisión de los servicios de salud en la región.

Entre los legisladores que participaron en estas actividades se encontraba Royser Castro.

La colisión se produjo cuando la delegación continuaba su recorrido hacia Pedro Ruiz.

Hasta el momento, las causas exactas del accidente no han sido determinadas. Las autoridades correspondientes deberán esclarecer las circunstancias en las que se produjo el choque múltiple.