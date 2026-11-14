Municipalidad de Coronel Portillo inicia construcción de alcantarilla pluvial en avenida Universitaria de Manantay

El proyecto contempla una inversión de S/ 1 385 231 y un plazo de ejecución de 90 días.

Manantay.- Después de varios años de gestiones y demandas vecinales, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo inició la construcción de una alcantarilla pluvial en la avenida Universitaria, ubicada en el asentamiento humano Grimaneza Paredes de Nitzuma, distrito de Manantay. El proyecto cuenta con una inversión de S/ 1 385 231.68 y busca reducir las inundaciones que afectan a las familias durante la temporada de lluvias.

La ceremonia de colocación de la primera piedra fue encabezada por la alcaldesa provincial Janet Castagne Vázquez, quien destacó que esta intervención responde a una necesidad urgente de la población, debido a que el sector se encuentra en una zona baja y registra acumulación de agua durante los meses de invierno.

La obra beneficiará directamente a aproximadamente 300 familias del asentamiento humano y también favorecerá a los vecinos de sectores cercanos como Soledad, María Luisa y la Urbanización Municipal.

Una solución frente a las inundaciones

Durante la actividad, la autoridad provincial explicó que el proyecto fue una demanda constante de los dirigentes vecinales y que logró concretarse después de ser priorizado mediante el presupuesto participativo.

«Es un sector bastante lejano de nuestra ciudad. Pueden verificar la huella hídrica, hasta dónde llega la inundación en tiempos de invierno. Es realmente preocupante y esta alcantarilla es una necesidad urgente de toda esta población», manifestó Janet Castagne.

La infraestructura permitirá mejorar la evacuación de las aguas pluviales y reducir las dificultades que enfrentan peatones y conductores cuando las precipitaciones provocan inundaciones en esta parte de Manantay.

Características de la obra

El proyecto contempla la construcción de una alcantarilla de concreto armado de 20 metros de longitud, con una sección interior de cuatro metros de ancho por cuatro metros de alto.

Asimismo, incluye el mejoramiento de 267.40 metros de afirmado en la avenida Universitaria y otros 43.50 metros en el jirón José Olaya, trabajos que contribuirán a mejorar las condiciones de transitabilidad en el sector.

La ejecución estará a cargo del Consorcio ZAD Manantay, que tendrá un plazo de 90 días calendario para completar los trabajos.

Dirigentes destacan atención a demanda vecinal

Por su parte, el presidente de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), Teddy Pinedo, recordó que el proyecto fue impulsado mediante el presupuesto participativo y que los dirigentes tuvieron que insistir en diferentes reuniones y audiencias para conseguir su ejecución.

«Se proyectó la ejecución y perseveramos en cada audiencia para poder concretarla», expresó.

En tanto, la presidenta del asentamiento humano, Lelys Siquihua, agradeció a la gestión municipal y a los dirigentes vecinales que participaron en las gestiones para hacer realidad esta obra, destacando el impacto positivo que tendrá para las familias.

Con el inicio de los trabajos, los habitantes de Grimaneza Paredes de Nitzuma esperan contar con una infraestructura que permita reducir los problemas de inundación y mejorar la conectividad con otros sectores del distrito de Manantay.