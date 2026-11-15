¡Con danzas y cantos ancestrales! Pueblos indígenas reciben al Papa León XIV en Yarinacocha

Las comunidades indígenas expresaron su alegría con danzas y canciones tradicionales.

Yarinacocha. Con danzas tradicionales, canciones ancestrales y profundas expresiones de fe, los pueblos originarios indígenas de la región Ucayali dieron una emotiva bienvenida al Papa León XIV durante su primera actividad pastoral en territorio ucayalino.

El encuentro se desarrolló en el bulevar de Yarinacocha, frente a la impresionante laguna que lleva el mismo nombre, donde representantes de las comunidades indígenas se congregaron para recibir al Santo Padre y expresarle su alegría por su histórica visita a la Amazonía peruana.

La música, los cantos y las danzas propias de los pueblos amazónicos fueron protagonistas de este recibimiento. Con sus vestimentas tradicionales y manifestaciones culturales, los participantes demostraron la identidad, las costumbres y la espiritualidad que caracterizan a las comunidades originarias de esta parte del país.

Cada presentación estuvo cargada de simbolismo y emoción. Los pueblos indígenas prepararon expresiones artísticas especiales para transmitir al pontífice el cariño, la esperanza y la fe con los que aguardaban su llegada.

La presencia del Papa León XIV en este escenario natural y culturalmente significativo representa un acontecimiento especial para las comunidades indígenas de Ucayali, que encontraron en esta visita una oportunidad para expresar sus tradiciones, su identidad y sus expectativas ante el máximo representante de la Iglesia católica.

De esta manera, entre danzas, canciones y muestras de profunda devoción, Yarinacocha se convirtió en el escenario de una bienvenida que reflejó el encuentro entre la fe católica y la riqueza cultural de los pueblos originarios de la Amazonía.