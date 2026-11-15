¡Histórico! Papa León XIV llega a Pucallpa para reunirse con los pueblos amazónicos

El pontífice fue recibido por autoridades, representantes de la Iglesia y niños pucallpinos.

Pucallpa. En medio de gran expectativa y emoción, el Papa León XIV llegó este domingo 15 de noviembre a la ciudad de Pucallpa, capital de la región Ucayali, para cumplir una importante agenda pastoral que contempla un encuentro con representantes de los pueblos indígenas amazónicos y la celebración de una santa misa multitudinaria.

El avión que trasladó al Santo Padre desde la ciudad del Cusco aterrizó cinco minutos antes de lo previsto en el Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Armando Abensur Rengifo, donde fue recibido por el obispo del Vicariato Apostólico de Pucallpa, monseñor Augusto Martín Quijano, además de autoridades regionales y locales.

Uno de los momentos especiales de su llegada fue el recibimiento de un grupo de niños pucallpinos, quienes lo saludaron emocionados con el mensaje: «¡Bienvenido Papa, bienvenido a la tierra colorada!». El pontífice respondió acercándose a ellos con una sonrisa y estrechándoles las manos.

Encuentro con los pueblos indígenas amazónicos

Tras su llegada, el Papa León XIV se trasladará al balneario de Yarinacocha, donde participará en el encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos.

En esta importante actividad participan representantes de los pueblos Shipibo-Konibo, Asháninka, Kukama Kukamiria y Awajún, además de integrantes de 13 organizaciones indígenas convocadas por la Pastoral Indígena.

Varias delegaciones llegaron a Pucallpa en sus propias embarcaciones, navegando por el río Ucayali, para participar en este encuentro con el máximo representante de la Iglesia católica.

De acuerdo con la información difundida por la Agencia Andina, 145 representantes indígenas amazónicos se movilizaron con el apoyo del Ministerio de Cultura, a los que se sumaron otras delegaciones y líderes provenientes de diferentes regiones de la Amazonía peruana.

Una misa histórica en la Amazonía

Posteriormente, el Santo Padre presidirá una santa misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida popularmente como La Videnita, donde se espera la participación de miles de fieles católicos.

Esta celebración tiene un significado especial, pues constituye la primera misa presidida por un pontífice en la Amazonía peruana.

La visita del Papa León XIV representa una jornada histórica para Ucayali y sus pueblos originarios, que esperan recibir su mensaje de fe, esperanza, fraternidad y compromiso con las comunidades amazónicas.