¡La Amazonía abraza al papa! Niñas entregan emotivos regalos a León XIV

El pontífice recibió presentes elaborados con bordados de comunidades indígenas amazónicas.

Yarinacocha.- En un emotivo momento que reflejó el cariño y la identidad cultural de los pueblos amazónicos, dos niñas sorprendieron al papa León XIV con la entrega de regalos tradicionales durante su encuentro con representantes de las comunidades indígenas en Yarinacocha, región Ucayali.

Entre los presentes destacó una estola con bordados elaborados por comunidades amazónicas shipibo-konibo, una muestra de la riqueza cultural y artística de este pueblo originario. El obsequio, cargado de simbolismo, representó el afecto y la cercanía de la población amazónica hacia el santo padre.

El gesto de las pequeñas también fue una expresión de agradecimiento por las palabras y la preocupación manifestada por el pontífice frente a los problemas que afectan a la Amazonía y a sus habitantes.

Durante su encuentro con las delegaciones indígenas, León XIV escuchó las demandas y preocupaciones de los pueblos originarios, que afrontan amenazas como la deforestación, la contaminación de los ríos, la expansión de actividades ilegales y diversas formas de violencia.

Uno de los temas sensibles abordados fue la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes, una problemática que afecta a las comunidades y que requiere respuestas firmes de las autoridades, así como protección y justicia para las víctimas.

La entrega de estos regalos tradicionales convirtió el encuentro en un momento especial, donde la cultura, la espiritualidad y las demandas de los pueblos amazónicos estuvieron presentes.

Más allá de los obsequios, el gesto de las dos niñas simbolizó el abrazo de una Amazonía que busca ser escuchada, respetada y protegida, y que encontró en la visita del papa León XIV una oportunidad para mostrar al mundo su identidad, sus tradiciones y los desafíos que enfrenta.