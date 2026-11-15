Papa León XIV bendice planta ancestral de Shihuahuaco durante su visita a Pucallpa

El gesto destacó el valor de la naturaleza y la riqueza amazónica.

Pucallpa. Un significativo gesto de fe, cercanía y respeto por la naturaleza protagonizó el Papa León XIV durante su visita a la ciudad de Pucallpa, donde llegó hasta la Catedral de Pucallpa para realizar un momento de oración y posteriormente compartir con los niños y fieles que aguardaban su presencia.

Luego de ingresar al templo y elevar sus oraciones, el Santo Padre salió para saludar a los pequeños que se encontraban en el lugar, quienes vivieron con emoción este encuentro con el máximo representante de la Iglesia católica.

Uno de los momentos más especiales de su recorrido fue la bendición a una planta ancestral de Shihuahuaco, especie emblemática de la Amazonía peruana y reconocida por su importancia ecológica y cultural.

El pontífice no solo bendijo esta planta, sino que también tuvo el gesto de regarla personalmente, en una acción cargada de simbolismo que puso de manifiesto la importancia de cuidar y preservar la riqueza natural de los bosques amazónicos.

La escena llamó la atención de los asistentes, quienes observaron cómo el Papa dedicó unos momentos a esta actividad antes de continuar con su recorrido.

Asimismo, el Santo Padre impartió su bendición a las personas que se encontraban presentes, compartiendo muestras de cercanía y afecto con los fieles pucallpinos.

Este gesto adquiere especial significado en el contexto de su visita a Ucayali, donde el Papa León XIV ha expresado reiteradamente su preocupación por la protección de la Amazonía, la defensa de sus pueblos originarios y el cuidado de la creación.

De esta manera, la visita a la Catedral de Pucallpa dejó una imagen especial: el Santo Padre regando y bendiciendo una planta de Shihuahuaco, símbolo de la riqueza natural que distingue a la Amazonía peruana.