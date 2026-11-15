Líder indígena Cecilio Soria pide al Papa León XIV defender derechos de pueblos en aislamiento

El representante indígena expuso las demandas de 21 delegaciones amazónicas en Yarinacocha.

Yarinacocha.- Un contundente llamado a la justicia, el respeto y el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios de la Amazonía realizó Cecilio Soria, representante indígena, durante el encuentro con el Papa León XIV, desarrollado en el bulevar de Yarinacocha, ante representantes de 21 delegaciones de pueblos indígenas amazónicos.

Durante su intervención, Soria expresó el saludo de las comunidades al Santo Padre y compartió las principales demandas y esperanzas de los pueblos originarios, haciendo especial énfasis en la necesidad de reconocer y proteger los derechos de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).

El dirigente manifestó que las comunidades sueñan con un futuro diferente, en el que exista un Estado fortalecido que proteja sus derechos y garantice el cumplimiento de la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2040.

Asimismo, pidió que se reconozcan y defiendan los derechos de sus hermanos que viven en aislamiento y contacto inicial, quienes requieren medidas especiales de protección para preservar su vida, integridad y territorios.

Educación, salud y oportunidades para las comunidades

Otro de los principales planteamientos estuvo relacionado con el acceso a servicios básicos. Soria expresó que los pueblos indígenas aspiran a que sus hijos puedan encontrar oportunidades de desarrollo sin verse obligados a abandonar sus comunidades.

En ese sentido, reclamó acceso a una salud adecuada y educación intercultural de calidad, además de condiciones de seguridad, igualdad de oportunidades y una vida libre de discriminación.

«Soñamos con el día en que nuestros hijos no tengan que dejar sus comunidades para encontrar una vida digna», manifestó ante el pontífice.

También destacó que las culturas, los conocimientos ancestrales y las tradiciones indígenas permanecen vivos, al igual que el compromiso de sus pueblos con la defensa de los territorios heredados de sus antepasados.

Pide al Papa ser portavoz de las demandas indígenas

Uno de los momentos más significativos de su discurso fue cuando solicitó directamente al Papa León XIV que no solamente mire la Amazonía, sino que escuche a sus habitantes y se convierta en portavoz de sus demandas ante quienes tienen la responsabilidad de atenderlas.

«No le pedimos solamente que mire la Amazonía, sino que escuche a sus pueblos, que sea nuestro portavoz y lleve nuestro clamor a quienes tienen la responsabilidad de atendernos y actuar», expresó.

El representante indígena pidió acompañamiento para que las comunidades no continúen solas en su búsqueda de justicia, respeto y dignidad, y puedan vivir en paz dentro de sus territorios.

Reconocimiento a los misioneros que acompañan a los pueblos amazónicos

Durante su intervención, Cecilio Soria también expresó su agradecimiento a los misioneros de la Iglesia católica que, desde su labor pastoral, han acompañado durante años a las comunidades indígenas en sus luchas y procesos de defensa territorial.

Mencionó especialmente al padre José Álvarez Apantoni, por su trabajo con el pueblo Harakbut; al padre Gastón Villanove, por su acompañamiento al pueblo Shipibo-Konibo, y recordó también a Zora Guchita, asesinada por Sendero Luminoso, cuyo compromiso estuvo vinculado al acompañamiento del pueblo Asháninka.

Extendió su reconocimiento a los demás misioneros que continúan trabajando junto a las comunidades en la defensa de sus derechos, territorios y de la casa común.

Finalmente, cerró su intervención con expresiones de respaldo al Santo Padre y de reivindicación de la identidad amazónica: «¡Que viva el Papa León XIV! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que viva el Perú!».

Su mensaje puso sobre la mesa las principales preocupaciones de las comunidades indígenas y la necesidad de que sus demandas sean escuchadas y atendidas por el Estado, especialmente aquellas relacionadas con la protección de los pueblos en aislamiento, la educación, la salud y la defensa de sus territorios ancestrales.