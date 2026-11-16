Conozca cómo el talento amazónico vistió al Sumo Pontífice con diseños tradicionales.

Pucallpa.- Durante la emblemática misa celebrada por el Santo Padre en La Videnita, Pucallpa, el kené —reconocido símbolo de la identidad y cosmovisión del pueblo shipibo-konibo— deslumbró a todos los asistentes. Este arte ancestral se convirtió en el centro de atención de una ceremonia religiosa de gran trascendencia histórica para la región.

Detrás de la creación de estas impresionantes piezas se encuentra el talento indiscutible de la destacada artista ucayalina Chonon Bensho. En colaboración con Vilca Gonzales y Pedro Favaron, ella fue la encargada de dar vida a los ornamentos litúrgicos utilizados por el pontífice, obispos y sacerdotes.

Como un gesto de profunda devoción y respeto, la artista también preparó de manera exclusiva una casulla bordada a mano especialmente diseñada como obsequio para el Papa. Esta prenda única reflejó el esmero y la riqueza de las técnicas artesanales tradicionales de la selva peruana.

Originaria de la comunidad nativa Santa Clara de Yarinacocha, Chonon logró trascender el ámbito estético al portar mucho más que simple arte a la celebración. Ella transmitió con sus obras la rica historia, la espiritualidad viva y el orgullo inquebrantable de todo un pueblo amazónico.

De este modo, la cultura local demostró su valor incalculable ante los ojos del mundo entero en un acontecimiento inolvidable. Este suceso histórico logró posicionar a Ucayali y al arte indígena en el centro de la atención global.

Fuente: Ahora Ucayali Digital.