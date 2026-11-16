La capital de Ucayali recibió con profundo amor y cariño al sumo pontífice en su gira.

Pucallpa.- La ciudad de Pucallpa vivió una jornada histórica e inolvidable con la llegada y la masiva recepción del papa León XIV, quien fue acogido con un profundo amor y cariño por toda la feligresía local. La capital de Ucayali se vistió de fiesta y esperanza para acoger al sumo pontífice en el marco de su visita oficial a la Amazonía peruana, consolidando un momento de profunda unión espiritual.

Durante su recorrido y su encuentro con los fieles, el Santo Padre presidió una solemne liturgia en un altar decorado con motivos tradicionales y rodeado por la calidez de la comunidad. Las imágenes capturadas reflejan la solemnidad de la ceremonia religiosa, donde autoridades eclesiásticas y pobladores locales compartieron un espacio de oración y reflexión ante los desafíos de la región amazónica.

En su mensaje central, León XIV dirigió palabras de aliento a los pueblos originarios y a los asistentes, advirtiendo sobre la necesidad de proteger tanto a las comunidades como a los recursos naturales. El pontífice señaló con firmeza que la violencia ejercida contra los pueblos vulnerables representa también un daño directo a la tierra, llamando a la conciencia colectiva a sanar el sufrimiento generado por la ambición y el dominio.

La visita papal concluyó dejando un profundo sentimiento de paz y renovación en los corazones de los pucallpinos, quienes marcaron este acontecimiento como un hito imborrable en la historia regional. La masiva participación ciudadana demostró la fe ferviente de la Amazonía, consolidando un recuerdo perenne de hermandad y compromiso espiritual para las futuras generaciones..

Fuente: Gaceta Ucayalina.