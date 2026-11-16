Durante su visita histórica a la Amazonía peruana, el sumo pontífice protagonizó un tierno instante con las familias locales.

Pucallpa.- Durante su histórica visita apostólica a la región de Ucayali, el papa León XIV protagonizó uno de los momentos más entrañables y comentados de su recorrido al interactuar de cerca con los fieles locales en la ciudad de Pucallpa.

En medio de su recorrido a bordo del papamóvil, el sumo pontífice se detuvo para acercarse a un pequeño infante que le fue presentado con devoción, regalándole una cálida caricia que conmovió a los asistentes presentes.

Este gesto de cercanía reflejó el profundo carisma y la sencillez con la que el líder de la Iglesia católica ha venido conduciendo sus encuentros multitudinarios a lo largo de su paso por el territorio peruano.

La emotiva escena se sumó a las diversas muestras de cariño y fervor religioso expresadas por la población amazónica, que celebró con danzas típicas y cánticos este acontecimiento eclesiástico sin precedentes en la selva del país.

De este modo, la imagen del Papa interactuando con la niñez pucallpina quedó grabada como uno de los símbolos más representativos de su mensaje de paz, esperanza y unidad dirigido hacia las comunidades nativas y urbanas de la región.

Fuente: Gaceta Ucayalina.