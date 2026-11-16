Su recorrido incluyó encuentros en Yarinacocha, una visita a la Catedral y una multitudinaria misa en Manantay.

Pucallpa.- La visita del papa León XIV a la ciudad de Pucallpa dejó imágenes inolvidables para la población ucayalina y la Amazonía peruana. El pasado 15 de noviembre, miles de personas tuvieron la oportunidad de ver de cerca al Santo Padre durante las diferentes actividades que cumplió en la región.

Su recorrido comprendió tres importantes escenarios: Yarinacocha, Pucallpa y Manantay, donde fue recibido con muestras de cariño, expresiones de fe y manifestaciones culturales de los pueblos amazónicos.

En Yarinacocha, el Pontífice participó en un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía, quienes compartieron sus tradiciones, testimonios y preocupaciones sobre la realidad de sus comunidades.

Posteriormente, durante su recorrido por la ciudad de Pucallpa, León XIV llegó hasta la Catedral, donde realizó un momento de oración y saludó a las personas que lo esperaban.

Finalmente, se trasladó hasta La Videnita, en el distrito de Manantay, donde presidió una multitudinaria celebración eucarística que congregó a miles de fieles provenientes de diferentes localidades de Ucayali y otras regiones del país.

La presencia del Santo Padre convirtió a Pucallpa en uno de los principales escenarios de la visita apostólica al Perú, dejando momentos de emoción, bendiciones y un mensaje de esperanza para los pueblos amazónicos.

Estas son algunas de las imágenes que resumen una jornada histórica que permanecerá en el recuerdo de los ucayalinos.