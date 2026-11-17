Protestas contundentes bloquean totalmente las principales vías de comunicación en ambos sentidos de circulación.

Huánuco.- La región de Huánuco experimenta actualmente una radicalización de su protesta debido a la medida de fuerza asumida por los gremios de transportistas. Esta movilización ha generado que la Carretera Central quede completamente bloqueada, impidiendo el libre tránsito vehicular en ambos frentes.

Diversos sectores estratégicos geográficos, tales como Yanag, Las Pampas, Tomaykichua y La Esperanza, presentan un panorama marcado por la interrupción total de las vías. Los manifestantes han mostrado una postura firme en el desarrollo de estas acciones de protesta colectiva.

El motivo central que originó esta drástica medida de fuerza es el rechazo categórico al constante incremento en el precio de los combustibles. Los trabajadores del volante consideran insostenible la actual situación económica derivada de estos costos operativos.

Las imágenes y los reportes locales evidencian una interrupción severa en la conectividad terrestre, afectando a los ciudadanos que transitan por la zona. Ante este escenario crítico, las autoridades recomiendan a la población tomar las precauciones necesarias frente a posibles contratiempos en sus desplazamientos.

La situación continúa desarrollándose en el marco de las movilizaciones gremiales, manteniendo en alerta a los usuarios de la red vial central. Se aconseja mantenerse informados sobre la evolución de este bloqueo regional.

Fuente: Marca Huánuco.