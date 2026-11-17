Conoce cómo la imponente vegetación amazónica transporta diariamente inmensas cantidades de vapor hacia la atmósfera.

Amazonas.- El Amazonas destaca de manera impresionante no solo por su vasta extensión territorial o su rica diversidad biológica. El verdadero asombro radica en su capacidad vital para generar el agua que sostiene la vida en gran parte del subcontinente sudamericano.

Para comprender esta dinámica, es necesario observar el comportamiento de su flora de gran tamaño. Un solo árbol de dimensiones gigantescas es capaz de expulsar cerca de mil litros de agua cada día a través de su proceso de transpiración.

Si este fenómeno individual se multiplica por la presencia de miles de millones de árboles en toda la región, las cifras resultan colosales. La selva amazónica logra enviar a la atmósfera aproximadamente 20.000 millones de toneladas de vapor de agua de forma diaria.

Este flujo constante de humedad da origen a enormes corrientes atmosféricas que cruzan el cielo. Tales formaciones son ampliamente reconocidas y estudiadas en la actualidad bajo el nombre de ríos voladores.

De esta manera, el ecosistema amazónico funciona como un regulador climático de proporciones extraordinarias. Su influencia hidrológica asegura el suministro hídrico necesario para diversos territorios y comunidades alejadas de la cuenca.

Proteger esta región selvática se convierte así en una prioridad fundamental para mantener el equilibrio ambiental del continente. Cualquier alteración en este ciclo natural podría comprometer gravemente la estabilidad del agua en gran parte de Sudamérica.

Fuente: Mundo Amazónico.