Pobladores y pescadores de la zona exigen una intervención inmediata ante sospechas de contaminación minera.

Cusco.- Una seria alarma medioambiental ha afectado la cuenca del río Apurímac tras el descubrimiento de diversos especímenes marinos y fluviales sin vida, incluyendo truchas, a lo largo de sus orillas. Esta situación ha provocado una profunda inquietud e indignación entre los habitantes y los pescadores locales, quienes reclaman la presencia urgente de las autoridades.

Las primeras hipótesis y conjeturas de la comunidad apuntan hacia una posible contaminación vinculada con las operaciones mineras localizadas en la provincia de Espinar, área donde opera la compañía Antapaccay. Pese a estas acusaciones iniciales, todavía no se cuenta con dictámenes técnicos oficiales que confirmen de manera fehaciente el origen de este desastre ni señalen culpables específicos.

Como respuesta a este acontecimiento crítico, la ciudadanía exige que entidades estatales como el OEFA, la ANA y el Ministerio del Ambiente ejecuten inspecciones prioritarias. El objetivo central de estas visitas es la recolección oportuna de muestras para comprobar o descartar la existencia de elementos tóxicos en el caudal.

La urgencia de esclarecer los hechos radica en la protección de los recursos naturales y la salud de las familias que dependen directamente del río. La falta de respuestas inmediatas incrementa el temor de que los daños a los ecosistemas locales sigan expandiéndose sin control.

Por ahora, los pobladores se mantienen en alerta y a la espera de acciones concretas por parte de las entidades fiscalizadoras competentes. La resolución de este conflicto ambiental resulta indispensable para devolver la tranquilidad a la región afectada.

Fuente: Impacto Ambiental.