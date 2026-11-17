Senamhi alertó que once departamentos, entre ellos Ucayali, registrarán altas temperaturas del 16 al 18 de noviembre, acompañadas de elevada radiación UV y fuertes ráfagas de viento.

Clima.- La población de diversas regiones de la selva peruana deberá tomar precauciones ante el incremento de las temperaturas previsto para esta semana. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que, entre el 16 y el 18 de noviembre, se presentarán valores máximos de hasta 38 °C en algunas zonas del país.

Según el pronóstico, la selva norte alcanzará temperaturas de entre 30 °C y 38 °C, mientras que en la zona centro los registros podrían llegar a los 37 °C y en el sur hasta los 36 °C. La alerta comprende a Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

A las altas temperaturas se sumará la escasa nubosidad, condición que favorecerá una mayor exposición a la radiación ultravioleta. Asimismo, se esperan vientos de moderada a fuerte intensidad, con ráfagas que podrían superar los 55 kilómetros por hora durante las tardes.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la ciudadanía utilizar protector solar, sombreros de ala ancha y lentes con filtro UV para reducir los efectos de la exposición al sol. También exhortó a evitar permanecer al aire libre durante las horas de mayor radiación y mantener una adecuada hidratación.

Fuente: La República