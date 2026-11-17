La movilización fue convocada por el Frente de Defensa ante la preocupación de la población por la inseguridad.

Sepahua.- La población del distrito de Sepahua, provincia de Atalaya, inició una jornada de protesta para exigir mayores acciones frente a la inseguridad ciudadana, una problemática que preocupa a los habitantes de esta localidad de la región Ucayali.

La movilización fue convocada por el Frente de Defensa, cuyos representantes promovieron la participación de los ciudadanos en esta jornada de reclamo que se desarrolla por las principales calles del distrito.

Desde las primeras imágenes difundidas en una transmisión en vivo, se observa a pobladores participando en la protesta, expresando su preocupación por la situación de seguridad y demandando atención frente a este problema.

La convocatoria busca visibilizar el pedido de la ciudadanía y poner en agenda la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y respuesta ante los hechos delictivos.

La jornada también representa un llamado a las autoridades e instituciones responsables de garantizar el orden público para que atiendan las preocupaciones de los vecinos y adopten medidas que permitan recuperar la tranquilidad en el distrito.

La protesta continúa generando expectativa entre los habitantes de Sepahua, mientras se espera conocer los planteamientos de los dirigentes del Frente de Defensa y las respuestas de las autoridades frente a las demandas ciudadanas.

La seguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población, que reclama condiciones para vivir y desarrollar sus actividades con tranquilidad.