Violento ataque ocurre en cruce de jirones Callería y Maya de Brito sin detenidos hasta el momento

Pucallpa.- Un joven perdió la vida durante las primeras horas de la madrugada de este domingo 22 de noviembre en Pucallpa. El deceso se produjo luego de un presunto enfrentamiento violento protagonizado por barristas en la ciudad.

El suceso ocurrió exactamente en la intersección de los jirones Callería y Maya de Brito, generando alarma en el sector. De acuerdo con los reportes preliminares, el muchacho habría sido agredido empleando machetes, piedras y palos.

A raíz de este violento incidente, las autoridades y la ciudadanía ponen nuevamente el foco sobre los disturbios y problemas de seguridad en Ucayali. La noticia se difunde como un hecho local que impacta a los vecinos de la zona.

Hasta el instante del reporte, no se ha dado a conocer la identidad oficial de la víctima mortal. Tampoco se han confirmado capturas vinculadas a este ataque ocurrido durante la madrugada.

La falta de detenidos y el desconocimiento sobre quién era el joven fallecido mantienen a la expectativa a los habitantes y autoridades. El caso queda en espera de mayores precisiones conforme avancen las diligencias correspondientes.

Fuente:Oriental TV+.