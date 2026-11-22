El reconocimiento destaca su trayectoria y aporte al cuidado de madres y recién nacidos.

Atalaya.- Su vocación de servicio y dedicación al cuidado de las madres y recién nacidos quedarán inmortalizadas en uno de los espacios más importantes de la salud materna. La sala de partos del Hospital Intercultural de Atalaya llevará el nombre de Valentina Rivas Ríos, recordada cariñosamente como la primera partera de la provincia.

El reconocimiento se realizó durante una emotiva ceremonia protocolar en las instalaciones del establecimiento de salud, donde autoridades, familiares y representantes del sector Salud destacaron la invaluable trayectoria de quien dedicó gran parte de su vida a atender a mujeres gestantes y acompañar el nacimiento de numerosos niños en Atalaya.

La actividad contó con la participación del director ejecutivo de la Red Integrada de Salud (RIS) 3 Atalaya, Juan José Pagán Atencio; el alcalde provincial, Francisco Mendoza; el director de la GERESA La Libertad, Dr. Gerardo Florián Gómez; así como Gerardo Silva Rivas, hijo de la homenajeada, y otros familiares.

Durante el homenaje se recordó que doña Valentina Rivas Ríos desarrolló su labor cuando Atalaya todavía no contaba con un hospital, convirtiéndose en una figura fundamental para las familias que necesitaban atención durante el embarazo y el nacimiento de sus hijos.

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Gracias a sus conocimientos ancestrales, experiencia y profunda vocación de servicio, brindó asistencia a numerosas madres y recién nacidos, contribuyendo al cuidado de la vida en una época en la que el acceso a los servicios de salud era limitado.

UN LEGADO QUE PERMANECERÁ EN LA HISTORIA DE ATALAYA

La decisión de otorgar su nombre a la sala de partos representa un reconocimiento a las mujeres que, desde sus conocimientos tradicionales y compromiso comunitario, contribuyeron al desarrollo de la salud en la provincia.

Con esta distinción, la RIS 3 Atalaya y el Hospital Intercultural de Atalaya buscan mantener viva la memoria de doña Valentina, cuya historia constituye parte del legado de la atención materna y la medicina tradicional en esta jurisdicción.