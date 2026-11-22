Un juzgado de Iquitos ordenó la captura vigente por dos requisitorias vinculadas a este delito

Aguaytía.- Personal policial asignado a la Comisaría de San Alejandro logró la detención de una mujer de 34 años identificada como Joyse Eliana Lachuma Gutiérrez. Esta intervención se realizó luego de verificar que sobre ella pesaban mandatos judiciales pendientes.

Durante la revisión correspondiente, las autoridades confirmaron que la ciudadana contaba con dos requisitorias activas que disponían su captura inmediata. Ambas órdenes estaban relacionadas con el delito de hurto agravado, según los registros consultados por los agentes.

Las disposiciones de búsqueda habían sido emitidas previamente por un juzgado ubicado en la ciudad de Iquitos, en el departamento de Loreto. De este modo, el requerimiento judicial tenía plena vigencia al momento de efectuarse el operativo.

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Tras concretarse la detención, la mujer intervenida fue conducida hacia la respectiva dependencia policial con el fin de continuar con los trámites establecidos. En ese recinto se realizan las diligencias de ley pertinentes a su situación.

El caso queda enmarcado en las acciones de control y ubicación de personas requisitoriadas ejecutadas por la Policía Nacional del Perú en la jurisdicción de San Alejandro, en Pucallpa. Las autoridades prosiguen con los procedimientos administrativos y legales correspondientes.

Fuente: Pucallpa Es Choy.