Los integrantes del próximo concejo municipal también recibieron sus acreditaciones.

Atalaya.- El doctor Luis Alberto Adauto Chuquillanqui recibió sus credenciales oficiales como alcalde electo del distrito de Sepahua para el periodo municipal 2027-2030, durante una ceremonia realizada la mañana del viernes por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Atalaya.

En el mismo acto protocolar, los regidores electos que integrarán el próximo Concejo Municipal Distrital también recibieron sus respectivas credenciales, documentos que los acreditan como autoridades elegidas para representar y conducir el gobierno local durante los próximos cuatro años.

La entrega de estas acreditaciones constituye un paso importante en el proceso de transición hacia la nueva administración municipal, que asumirá funciones a partir de enero de 2027.

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Nuevas autoridades para Sepahua

Con la recepción de sus credenciales, Luis Alberto Adauto Chuquillanqui queda oficialmente acreditado como la autoridad que encabezará la Municipalidad Distrital de Sepahua durante el periodo 2027-2030.

De igual manera, los regidores electos cuentan con sus respectivas acreditaciones para integrar el próximo concejo municipal y participar en las decisiones relacionadas con la gestión y el desarrollo del distrito.

Expectativa por la próxima gestión municipal

La población de Sepahua mantiene la expectativa frente a la nueva administración municipal, que tendrá la responsabilidad de impulsar proyectos, atender las principales necesidades de la población y promover el desarrollo del distrito.

Con este acto, las autoridades electas avanzan en el cumplimiento de las etapas previas al inicio de su gestión, en coordinación con los procedimientos establecidos por los organismos electorales.