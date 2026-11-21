Las autoridades reportaron afectaciones en la infraestructura del centro universitario

Chanchamayo / Junín.- El fuerte sismo de magnitud 6.7 que sacudió la región Junín este viernes dejó daños en las instalaciones de la Universidad Peruana Los Andes (UPLA), ubicada en la provincia de Chanchamayo.

Imágenes difundidas tras el movimiento telúrico muestran las condiciones en las que quedó parte de la infraestructura universitaria, evidenciando las consecuencias del temblor que generó alarma entre la población de la selva central.

La afectación en la universidad fue confirmada en los reportes preliminares de las autoridades de Defensa Civil. Según información recogida por RPP, se registraron daños estructurales en las instalaciones del centro de estudios.

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El movimiento sísmico ocurrió la noche del viernes 20 de noviembre y tuvo una magnitud de 6.7, con epicentro ubicado a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en la provincia y región del mismo nombre, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú.

El fuerte temblor también ocasionó otras afectaciones en diferentes localidades. Entre ellas, daños en viviendas, afectaciones en el Hospital de Pichanaqui, interrupciones del servicio eléctrico y caída de rocas sobre vías de comunicación.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las evaluaciones para determinar el nivel de afectación de las infraestructuras y las medidas que deberán adoptarse para garantizar la seguridad de la población.

La situación de la Universidad Peruana Los Andes vuelve a poner en evidencia la importancia de realizar inspecciones técnicas después de movimientos sísmicos de considerable magnitud, especialmente en edificaciones que reciben diariamente a estudiantes, docentes y trabajadores.