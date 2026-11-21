El movimiento ocurrió a las 00:12 de este sábado, a una profundidad de 127 kilómetros.

Junín.- Un nuevo movimiento sísmico de magnitud 5.0 se registró durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre en la región Junín, horas después del fuerte sismo de magnitud 6.7 que remeció diferentes regiones del país y generó preocupación entre la población.

De acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el nuevo evento ocurrió a las 00:12:03 horas, con epicentro ubicado a 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Junín, en la provincia y región del mismo nombre.

El movimiento tuvo una profundidad de 127 kilómetros y alcanzó una intensidad máxima de III en la escala de Mercalli Modificada (MM) en Junín.

¿Dónde ocurrió el nuevo movimiento?

Según los datos técnicos proporcionados por el Centro Sismológico Nacional, el epicentro se localizó en las coordenadas geográficas -10.96 de latitud y -76.18 de longitud.

Por sus características, el movimiento fue registrado como una réplica del fuerte evento sísmico ocurrido horas antes en la misma región.

La nueva sacudida mantiene la preocupación entre los habitantes de Junín y otras localidades que experimentaron el terremoto anterior, especialmente después de los daños reportados en viviendas, infraestructura pública y carreteras.

Autoridades mantienen monitoreo

Los organismos de emergencia continúan atentos a la evolución de la actividad sísmica y a las posibles consecuencias de nuevos movimientos.

Es importante recordar que después de un sismo de considerable magnitud pueden producirse réplicas, cuya intensidad y frecuencia no pueden determinarse con exactitud.

Las autoridades recomiendan mantener la calma, alejarse de estructuras dañadas, identificar zonas seguras y tener preparada una mochila de emergencia.

La población puede consultar los reportes oficiales de los movimientos telúricos a través de la plataforma del Instituto Geofísico del Perú.