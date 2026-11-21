Hernando Tavera explicó que la propagación de las ondas sísmicas prolongó el sacudimiento.

Lima.- El fuerte sismo de magnitud 6.7 registrado la noche del viernes 20 de noviembre en la región Junín sorprendió a miles de peruanos por su duración y el amplio territorio donde fue percibido. Desde Lima hasta localidades de la costa, sierra y selva, ciudadanos reportaron un movimiento prolongado que generó preocupación y motivó evacuaciones preventivas.

Sin embargo, la explicación de este fenómeno no está únicamente en la magnitud del terremoto, sino principalmente en la profundidad a la que se originó. Así lo explicó Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), quien detalló las características del movimiento telúrico.

La profundidad permitió que el movimiento se sintiera a grandes distancias

Según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), el sismo ocurrió a las 7:09 de la noche, tuvo una magnitud de 6.7 y su epicentro se ubicó a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, a una profundidad de 129 kilómetros.

Tavera explicó que se trató de un sismo de profundidad intermedia, una característica que favoreció que las ondas sísmicas se propagaran por una extensa área geográfica.

Esto permitió que el movimiento fuera percibido en ciudades considerablemente alejadas del epicentro, aunque con diferentes niveles de intensidad.

El especialista precisó que, a diferencia de los sismos superficiales, aquellos que se originan a mayor profundidad pueden distribuir su energía por un territorio más amplio, haciendo que el sacudimiento sea perceptible en numerosas localidades.

¿Por qué el temblor duró tanto?

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la población fue la prolongada duración del movimiento. Sobre este punto, el titular del IGP explicó que la profundidad del evento también influyó en el tiempo durante el cual se percibieron las ondas sísmicas.

El paso de un mayor número de ondas generadas a esa profundidad provocó que el sacudimiento se prolongara más de lo habitual.

De esta manera, aunque el movimiento no necesariamente tuvo la misma intensidad en todas las ciudades, muchas personas experimentaron una sensación de oscilación durante varios segundos.

¿Se pueden producir réplicas?

Respecto a la posibilidad de nuevos movimientos, Tavera señaló que las réplicas siempre constituyen una posibilidad después de un evento sísmico. Sin embargo, debido a los 129 kilómetros de profundidad del foco, estas probablemente no serían percibidas con la misma intensidad que el movimiento principal.

El especialista también recordó que la magnitud y la intensidad son conceptos diferentes: la primera mide la energía liberada en el foco sísmico, mientras que la segunda describe cómo se siente el movimiento y sus efectos en cada localidad.

IGP recomienda mantener la prevención

Ante este escenario, el organismo científico recordó que los sismos no pueden predecirse y que el Perú se encuentra ubicado en una zona de elevada actividad sísmica.

Por ello, recomendó a la población identificar zonas seguras, preparar una mochila de emergencia, participar en simulacros y mantener la calma durante un movimiento telúrico.

El sismo de Junín volvió a poner en evidencia la importancia de fortalecer la cultura de prevención en todo el territorio nacional, especialmente en ciudades con edificaciones de varios pisos y poblaciones expuestas a diferentes peligros.