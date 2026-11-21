Autoridades inspeccionan las instalaciones para determinar la magnitud de los daños.

Huánuco.- La Universidad de Huánuco (UDH) sufrió afectaciones en su infraestructura tras el fuerte sismo de magnitud 6.7 registrado la noche de hoy viernes 20 de noviembre, con epicentro en la región Junín.

La emergencia ha generado preocupación entre la comunidad universitaria y mantiene en alerta a las autoridades, que realizan las evaluaciones correspondientes para determinar las condiciones de seguridad de sus instalaciones.

De acuerdo con los primeros reportes, las instalaciones de esta casa superior de estudios presentaron daños materiales como consecuencia del movimiento telúrico, que fue percibido con fuerza en diferentes localidades de la región Huánuco y otras zonas del centro del país.

Evalúan posible suspensión de clases

Ante esta situación, las autoridades ya se encuentran en la zona inspeccionando las instalaciones universitarias para establecer el nivel de afectación y determinar si existen condiciones adecuadas para continuar con las actividades académicas.

Entre las medidas que se vienen evaluando figura la posible suspensión de clases, decisión que podría afectar a cientos de estudiantes que se encuentran próximos a culminar el ciclo académico.

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La comunidad estudiantil permanece a la expectativa de un pronunciamiento oficial de las autoridades universitarias, que deberán informar sobre las medidas preventivas y las disposiciones que se adoptarán para garantizar la seguridad de alumnos, docentes y trabajadores administrativos.

Sismo también ocasionó daños en Huánuco

El movimiento telúrico no solo generó preocupación en el ámbito universitario. En la región Huánuco también se reportó la caída de rocas que bloqueó parcialmente la Carretera Central, a la altura de Tomayquichua, en la provincia de Ambo.

Asimismo, se reportaron afectaciones en otras infraestructuras, entre ellas una iglesia, mientras los organismos de emergencia continuaban con el monitoreo y la evaluación de los daños.

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo ocurrió a las 7:09 de la noche, alcanzó una magnitud de 6.7 y tuvo una profundidad de 129 kilómetros, con epicentro ubicado a 30 kilómetros al noroeste de Junín.

La emergencia mantiene en alerta a distintas regiones del país, mientras las autoridades continúan verificando las consecuencias del movimiento sísmico.