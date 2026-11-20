Nueva herramienta ambiental busca fortalecer el manejo sostenible y coordinado de Imiria, CATA y Velo de la Novia

Pucallpa.- La región de Ucayali dio un paso relevante en materia ambiental al aprobar una estrategia regional orientada a reforzar la administración de sus tres áreas de conservación regional. Esta iniciativa busca consolidar el cuidado de estos espacios protegidos mediante lineamientos claros y acciones sostenidas en el tiempo.

A través de este mecanismo de planificación, se podrán guiar las labores de preservación y mejorar el trabajo conjunto entre las áreas naturales de Imiria, CATA y Velo de la Novia. La coordinación entre estos espacios permitirá optimizar esfuerzos y dar mayor coherencia a las intervenciones territoriales.

La medida responde a la meta de resguardar la riqueza biológica y promover un uso equilibrado de los entornos naturales ucayalinos. La propuesta de este instrumento regional recibió luz verde durante la cuarta sesión del Grupo Técnico encargado de elaborar la estrategia para estas áreas protegidas.

Lee también Fuerte sismo provoca colapso del ingreso principal de la DIVINCRI en Pucallpa

El liderazgo y promoción de este proceso estuvieron a cargo de la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali, conocida como ARAU. Para concretarlo, se articuló el trabajo con distintos actores públicos, agrupaciones indígenas y organizaciones civiles comprometidas con el territorio.

Entre las entidades participantes figuran Earth Innovation Institute, ORAU, ORNAU y DIREPROU, además de las gerencias regionales forestal y de fauna silvestre y de pueblos indígenas. A este esfuerzo conjunto también se sumaron organizaciones como NCI, DAR y ProPurús, fortaleciendo el respaldo multisectorial de la iniciativa.

Fuente: Autoridad Regional Ambiental (ARA) de Ucayali.