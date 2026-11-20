Gestión provincial suma más de 130 intervenciones en infraestructura social.

Pucallpa.- Las familias del asentamiento humano Monitor Huáscar, en el distrito de Callería, cuentan ahora con mejores condiciones para la preparación y atención alimentaria gracias a la refacción del comedor popular Las Triunfadoras, obra inaugurada por la alcaldesa provincial de Coronel Portillo, Janet Castagne Vásquez.

La ceremonia se realizó el lunes 16 de noviembre y permitió entregar una infraestructura mejorada que beneficiará directamente a más de 50 moradores de este sector de la ciudad de Pucallpa.

Durante la actividad, Paulo César Pezo Sáenz, presidente del asentamiento humano Monitor Huáscar, y Rosario Pinchi Shuña, presidenta del comedor popular Las Triunfadoras, expresaron su reconocimiento a la gestión municipal por ejecutar esta intervención y otras obras de mejoramiento de espacios comunitarios.

Ambos destacaron los trabajos realizados desde el año 2023 en diferentes sectores de la provincia, incluyendo comedores populares, instituciones educativas, locales comunales y establecimientos de salud, tanto en asentamientos humanos como en caseríos y comunidades nativas.

Inversión superó los S/ 35 mil

La intervención municipal demandó una inversión de S/ 35,632.40, destinada al mejoramiento integral de la infraestructura del comedor popular.

Los trabajos comprendieron la renovación de la cobertura del techo mediante la instalación de nuevos tijerales, correas y calaminas galvanizadas. También se ejecutaron labores de instalación de cielo raso, construcción de muros de albañilería, revestimiento de paredes y colocación de piso de concreto pulido.

Asimismo, se realizaron trabajos de pintura, acabados, adecuación de puertas y ventanas, renovación de las instalaciones eléctricas y construcción de una vereda de concreto.

Como parte del equipamiento, se instaló un lavadero de dos pozas con sus respectivas conexiones de agua y desagüe, mejorando las condiciones de higiene y funcionalidad para las actividades de preparación de alimentos.

Fortalecen espacios de atención social

Con esta obra, las integrantes del comedor popular Las Triunfadoras y sus beneficiarios disponen de ambientes más seguros, adecuados y funcionales para desarrollar sus actividades de atención alimentaria.

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo informó que, durante la gestión 2023-2026, se han ejecutado más de 130 intervenciones de refacción menor en diferentes sectores de los siete distritos de la provincia.

Estas acciones buscan fortalecer los espacios destinados a la atención social y alimentación comunitaria, contribuyendo al bienestar de las familias y al trabajo de las organizaciones de base.