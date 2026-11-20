Autoridades ambientales y policiales rescatan ave silvestre en jaula cubierto para iniciar su proceso de recuperación

Huánuco.- En el marco de una acción de fiscalización, personal de la Unidad de Gestión Forestal y Fauna Silvestre de Huánuco junto con agentes de la Policía Ambiental recuperaron a un loro cabeza roja (Psittacara erythrogenys). El ejemplar era transportado dentro de una jaula tapada con una bolsa de color negro al momento de la intervención.

Al ser revisado clínicamente tras su ingreso, el animal evidenció un plumaje opaco, las alas recortadas, algún nivel de desvirtuación y alteraciones o fallas en los colores y tonos de sus plumas. Estos signos reflejan el impacto sufrido durante su retención y traslado.

Las labores se desarrollan de manera coordinada con el Gobierno Regional de Huánuco mediante su Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre. Profesionales especializados en fauna silvestre y conservación le ofrecerán cuidados específicos para impulsar su restablecimiento físico.

La posibilidad de que el ave regrese más adelante a su entorno natural estará sujeta a lo que determinen las revisiones y exámenes que se le realicen. Cada paso de su rehabilitación dependerá de su evolución médica y conductual.

Cuidar a las especies silvestres equivale a resguardar la riqueza biológica de nuestra región y del país. Este tipo de intervenciones busca frenar el maltrato y proteger el equilibrio natural.

Fuente: Dirección Regional de Agricultura.