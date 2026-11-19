Manifestantes exigen acuerdos previos sobre pensiones mientras la universidad detalla medidas y procesos disciplinarios vigentes

San Miguel.- Integrantes de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (FEPUC) prosiguen con una protesta dirigida a las autoridades del centro de estudios. Los manifestantes colocaron carpas y permanecieron durante la noche fuera del campus situado en el distrito limeño de San Miguel.

Los alumnos sostienen el bloqueo de cuatro ingresos y piden que se respeten los compromisos pactados por el Rectorado en las movilizaciones del veintiuno de mayo vinculadas al nuevo esquema de pensiones. En el día previo hubo incidentes con enfrentamientos en la puerta de Urubamba con presencia de la Policía Nacional, sin que se informaran arrestos.

Por su lado, la institución comunicó que, luego de un encuentro, se convino aplazar la aplicación del nuevo sistema de pensiones hasta dos mil veintisiete y descartar el alza del tres coma cinco por ciento en el valor de los créditos. Asimismo, precisó que los expedientes disciplinarios siguen en revisión ante la Secretaría Técnica.

A pesar de ello, el sector estudiantil continúa con sus demandas y solicita que el rector Julio del Valle ofrezca disculpas y corrija sus afirmaciones respecto a la situación. El texto visible en la imagen queda cortado al final de esa última frase.

Fuente: Diario Ímpetu.