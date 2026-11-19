Colisión involucró a combi camioneta negra y auto rojo cerca de Universidad Nacional Ucayali

Pucallpa.- Un accidente vehicular con la participación de tres unidades ocurrió en la carretera Federico Basadre, específicamente en el kilómetro seis, una cuadra antes de la Universidad Nacional de Ucayali. En el siniestro estuvieron implicados una combi, una camioneta de color negro y un automóvil rojo, resultando con mayores afectaciones el vehículo de servicio público.

De acuerdo con el testimonio del chofer de la combi, él circulaba por su vía cuando la camioneta negra intentó avanzar y meterse en su carril. Frente a dicha acción, trató de detener la marcha para esquivar el choque, pero perdió la estabilidad y golpeó al vehículo negro, el cual por el impulso terminó impactando también contra el carro rojo.

El transportista manifestó que había estado sin laborar durante tres jornadas porque su unidad permanecía en reparación mecánica por diversos desperfectos. A consecuencia de lo sucedido, los tres automóviles sufrieron perjuicios en sus estructuras mientras se aguarda el esclarecimiento total del incidente.

Posteriormente, efectivos policiales acudieron al punto de la emergencia para llevar a cabo los procedimientos de acuerdo a ley. Su labor se centró en recopilar datos sobre la dinámica del percance con el fin de establecer las responsabilidades correspondientes.

Fuente: Diario Ímpetu.