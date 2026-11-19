El traslado del contingente se realizará por vía aérea, según lo anunciado por las autoridades policiales.

Sepahua.- Un contingente de nuevos efectivos de la Policía Nacional del Perú se encuentra en camino hacia el distrito de Sepahua, provincia de Atalaya, región Ucayali, en cumplimiento del compromiso anunciado por el jefe de la Región Policial Ucayali, general PNP Manuel Marcelo Centeno.

De acuerdo con las imágenes recibidas por Radio Sepahua, los efectivos policiales ya iniciaron su desplazamiento hacia esta localidad. Según lo previsto, el traslado se realizará por vía aérea, mediante un helicóptero, para facilitar su llegada al distrito.

El anuncio se produce luego de que, el día anterior, se comunicara la disposición de enviar nuevo personal policial como respuesta a las demandas de la población, que viene desarrollando una medida de protesta relacionada con la situación de seguridad y el desempeño del servicio policial en la zona.

Asimismo, el jefe de la Región Policial Ucayali informó que los efectivos destacados en Sepahua serían relevados cada tres meses, como parte de las medidas comunicadas para atender la situación en el distrito.

Mientras se espera el arribo del contingente, los pobladores mantienen su expectativa frente a la llegada de los nuevos policías y reiteran su principal demanda: la renovación total del personal policial que presta servicio en esta jurisdicción.

La llegada de los efectivos será un paso importante dentro de los compromisos anunciados por las autoridades policiales, mientras la población permanece atenta al cumplimiento de las medidas y a las acciones que se adopten para fortalecer la seguridad ciudadana en Sepahua.