Autoridades de Perú y Estados Unidos Verifican Operaciones Sostenidas para Proteger Nuestra Biodiversidad Amazónica.

Pucallpa.- El Programa de Reducción de Cultivos Ilegales en el Perú (PRECIP), entidad adscrita al Ministerio del Interior, lideró una importante jornada de supervisión. En esta actividad participaron activamente funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos. Ambos equipos realizaron una verificación técnica directa en campo para evaluar los avances operativos.

Las labores supervisadas se desarrollan específicamente en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul. Este espacio natural requiere una vigilancia constante para evitar que actividades ilícitas afecten su integridad ecológica. La presencia conjunta demuestra el compromiso real con el monitoreo permanente en áreas estratégicas.

Esta visita de campo permite constatar directamente en el terreno el progreso de las operaciones sostenidas. Dichas intervenciones tienen como objetivo principal frenar el avance de los cultivos ilegales en la región. Asimismo, buscan salvaguardar la valiosa biodiversidad amazónica frente a amenazas ambientales.

A través de esta cooperación internacional, se reafirma la sólida alianza estratégica bilateral entre ambas naciones. El trabajo articulado resulta fundamental para enfrentar de manera efectiva el tráfico ilícito de drogas. De este modo, se fortalecen las capacidades institucionales en la lucha contra este problema.

La jornada concluyó destacando la importancia de mantener una supervisión directa y constante sobre las intervenciones ejecutadas. Estas acciones conjuntas consolidan los esfuerzos por garantizar la protección ambiental y el desarrollo lícito en la Amazonía peruana.

Fuente: PRECIP - Programa de Reducción de Cultivos Ilegales en el Perú.