Nueva ley de formalización minera no será suficiente sin fiscalización, sanciones y voluntad política.

Ucayali.- El senador de Fuerza Popular y exgobernador regional de Ucayali, Jorge Velázquez, advirtió que las medidas legales para enfrentar la minería ilegal tendrán resultados limitados si no existe una intervención efectiva de las autoridades. Durante una entrevista, señaló que la formalización minera debe estar acompañada de controles permanentes, sanciones y decisiones políticas que permitan hacer cumplir las disposiciones.

El legislador relacionó esta problemática con las advertencias del papa León XIV durante su visita a la Amazonía peruana, donde hizo un llamado a proteger el medio ambiente y garantizar justicia para las comunidades afectadas por actividades ilícitas. Según Velázquez, estas situaciones perjudican especialmente a las poblaciones indígenas que defienden sus territorios y enfrentan amenazas.

Asimismo, manifestó su preocupación por la falta de presencia estatal en zonas alejadas, donde se registran delitos y situaciones de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. En ese sentido, consideró necesario fortalecer la intervención del Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo para atender las denuncias y garantizar justicia a las víctimas.

Respecto al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y una posible nueva legislación para la minería artesanal, Velázquez sostuvo que las normas deben permitir diferenciar a quienes buscan regularizar sus actividades de aquellos que utilizan estos mecanismos para continuar operando ilegalmente. Además, planteó que quienes rechacen someterse a los controles correspondientes deben recibir sanciones.

Por otro lado, el senador cuestionó las dificultades de vigilancia en Ucayali y mencionó que existen 28 hitos fronterizos sin control. También ubicó entre 2016 y 2017 el inicio de una mayor expansión de la minería ilegal con maquinaria pesada en la región, situación que, según indicó, no tenía las mismas características durante su gestión como gobernador regional, entre 2007 y 2014.

En ese sentido, insistió en que enfrentar la minería ilegal requiere fortalecer la presencia del Estado en las zonas afectadas, garantizar el cumplimiento de las normas y establecer acciones concretas que permitan proteger los recursos naturales y a las comunidades indígenas de Ucayali.

Fuente: Infobae