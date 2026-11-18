El alcalde electo recibió la disposición de la gestión saliente para facilitar la entrega de documentación.

Manantay.- El proceso de transferencia de gestión en la Municipalidad Distrital de Manantay se inició este martes 17 de noviembre, tras la reunión sostenida entre el actual alcalde, Roger Galán Torres, y el burgomaestre electo, Hernani Escobar Del Águila, quien asumirá oficialmente la conducción del gobierno municipal el próximo 1 de enero de 2027.

El encuentro se desarrolló durante la tarde en la Sala de Regidores de la municipalidad, donde ambas autoridades participaron en el inicio de las coordinaciones para garantizar un proceso de transferencia ordenado y conforme a las disposiciones normativas.

Hernani Escobar pide transparencia y continuidad de los servicios

El alcalde electo, Hernani Escobar Del Águila, informó que durante esta primera reunión se cumplió con los procedimientos normativos correspondientes, incluida la firma del acta de instalación de los equipos de transferencia de ambas gestiones.

Explicó que, a partir de este acto, se establecerá un plan de trabajo y un cronograma de actividades para organizar la revisión y recepción de la documentación municipal.

El próximo burgomaestre también saludó la predisposición de la administración saliente para facilitar el acceso a la información y documentación necesaria.

«Queremos que se lleve con total transparencia y respeto, para dar las facilidades y que se siga brindando los servicios a la población», manifestó.

Roger Galán ofrece facilidades para la transferencia

Por su parte el alcalde saliente, Roger Galán Torres, manifestó su disposición de brindar todas las facilidades al equipo de la próxima administración municipal, destacando que el cambio de gobierno responde a la voluntad democrática expresada por los ciudadanos en las urnas.

«Somos respetuosos de eso. Que se saque de la mente de las personas malintencionadas que podrían entorpecer la transferencia. Al contrario, es una muestra: hoy se ha iniciado con todo el equipo del alcalde entrante», expresó.

Asimismo, señaló que existe predisposición para colaborar con este proceso, con el propósito de garantizar la continuidad del desarrollo del distrito y evitar inconvenientes durante el cambio de administración.

Nueva administración asumirá el 1 de enero

Con el inicio de este procedimiento, Hernani Escobar y su equipo comienzan la etapa de revisión de la situación administrativa y municipal que recibirán al asumir funciones.

La transferencia permitirá conocer las condiciones en las que se encuentra la municipalidad y organizar la continuidad de los servicios públicos, proyectos y actividades que demanda la población de Manantay.

El proceso se desarrollará durante las próximas semanas, con la participación de los equipos técnicos de la gestión saliente y entrante, de cara al inicio del periodo municipal 2027-2030.