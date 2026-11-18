Traficantes de tierra utilizarían falsa comunidad Kokama.

Pucallpa.- Las recientes acusaciones contra la empresa agroindustrial Ocho Sur, a la que se atribuyó la intención de desalojar de sus tierras ancestrales a integrantes de la comunidad nativa Kokama Unida Ecológica de Curimaná, motivaron que diversos medios de comunicación investigaran los hechos para esclarecer la controversia.

Como resultado de sus indagaciones, se conoció que las personas que formularon las denuncias no representarían a la verdadera comunidad nativa, sino que integrarían un grupo disidente que se autodenomina Kokama Unida Ecológica y que estaría encabezado por Emérita Saboya Valdivia, aliada a traficantes de terrenos, que quieren adueñarse de las tierras tituladas de la comunidad Kokama.

En contraste, la comunidad nativa Kokama Unida Ecológica de Curimaná tiene como jefe actual a Celso Panduro, sucesor de Amelia Pacaya. Su existencia y reconocimiento quedaron ratificados mediante la Resolución N° 451-2026-GRU-GRDE-DRA, del 2 de noviembre de 2026, por la cual la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali dispuso la adjudicación y autorización para la emisión del título de propiedad de 1,600 hectáreas a favor de esta población originaria.

Asimismo, las consultas realizadas a representantes de Ocho Sur y pobladores de la verdadera comunidad nativa permitieron conocer que ambas partes mantienen una convivencia pacífica y armoniosa desde el inicio de las operaciones de la empresa, basada en el respeto mutuo, la transparencia y la generación de valor compartido.

DENUNCIAS PENALES POR USURPACIÓN DESDE EL AÑO 2020

Otro aspecto relevante revelado durante las investigaciones periodísticas es que Ocho Sur denunció penalmente, en 2020, a integrantes del grupo invasor ante la Fiscalía Provincial Corporativa de Campo Verde, por la presunta comisión del delito de usurpación agravada, luego de detectar la ocupación de un área de sus bosques destinados a conservación.

Posteriormente, en 2021, la empresa presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía Mixta de Irazola-Padre Abad por presuntos delitos de usurpación, alteración de linderos y perturbación de la posesión de terrenos de su propiedad.

En el marco de las investigaciones fiscales, se dispuso la intervención de un perito para realizar las constataciones correspondientes. Según la información del caso, el especialista verificó la presencia de personas que ocupaban terrenos de propiedad privada de la empresa, hecho que quedó consignado en su respectivo informe pericial.

Finalmente, de acuerdo con la información conocida sobre el proceso, la Fiscalía habría formulado requerimiento de acusación contra los presuntos invasores y la audiencia correspondiente estaría programada para fines de este año.

Este escenario marca un nuevo capítulo en el proceso judicial iniciado por Ocho Sur desde hace varios años para defender la propiedad de sus terrenos y sus áreas de conservación de la plaga del tráfico de tierras y la tala Ilegal que aqueja nuestra región.

Los hechos conocidos permiten distinguir entre la verdadera comunidad nativa Kokama Unida Ecológica de Curimaná, reconocida por las autoridades regionales y que ha sido titulada, y un grupo no legítimo creado de manera paralela, involucrado en presuntos actos ilícitos y supuestamente vinculado al tráfico de tierras que busca adueñarse del territorio ancestral de la comunidad Kokama.

De esta manera, las investigaciones periodísticas contribuyen a esclarecer una situación que había generado versiones contrapuestas en la opinión pública de Ucayali, mientras corresponde a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de las denuncias formuladas.