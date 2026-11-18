La Intendencia Regional de Ucayali Ejecuta Inspecciones para Proteger la Seguridad Laboral en Industrias.

Pucallpa.- La Intendencia Regional de Ucayali de SUNAFIL llevó a cabo un operativo de inspección en una empresa maderera. Como resultado de esta intervención, se dispuso la paralización inmediata de sus actividades laborales. La medida se aplicó con un carácter estrictamente preventivo.

Esta decisión se tomó tras detectar diversas deficiencias relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Las autoridades buscan evitar posibles accidentes que pongan en peligro la integridad física de los operarios.

Hasta el momento, las fuentes oficiales no informaron el nombre específico de la empresa intervenida. Asimismo, tampoco se detallaron públicamente las condiciones de riesgo exactas que fueron encontradas en el lugar.

Esta acción institucional vuelve a poner sobre la mesa la necesidad urgente de reforzar la supervisión. Es fundamental garantizar que todas las empresas madereras de la región operen bajo normativas adecuadas. De este modo se asegura que los empleados desarrollen sus labores en condiciones seguras.

La situación actual genera diversos cuestionamientos sobre la constancia en las fiscalizaciones locales. Por ello, surge entre la ciudadanía la interrogante sobre si la entidad finalmente despertó en Ucayali.

Fuente: Diario Ímpetu.