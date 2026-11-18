Iniciativas Clave de Restauración Ecológica Desarrolladas en el Sector Callería del Parque Nacional Sierra del Divisor.

Pucallpa.- La recuperación de los bosques amazónicos se considera una inversión directa en el futuro de la región. LS Ingeniería & Ecosistemas participa de manera activa en diferentes proyectos de restauración ecológica. Estas acciones se desarrollan de forma específica dentro del sector Callería. Dicho sector se encuentra ubicado en el Parque Nacional Sierra del Divisor.

Para llevar a cabo estos trabajos se aplican diversos criterios técnicos especializados. Gracias a estas metodologías se fomenta tanto la regeneración natural como el aprovechamiento estratégico. El proceso incluye el uso de especies forestales nativas de la zona.

Todas estas acciones permiten consolidar un modelo de trabajo muy bien definido. Dicho modelo se encuentra orientado hacia la recuperación integral de la biodiversidad. Asimismo, busca restaurar por completo la funcionalidad de los ecosistemas afectados.

La empresa mantiene un compromiso firme con el desarrollo sostenible. Este propósito consiste en continuar impulsando soluciones técnicas de alto impacto. De este modo se busca garantizar la conservación a largo plazo del patrimonio natural.

Cada una de las áreas que logra ser restaurada representa un progreso técnico considerable. Al mismo tiempo, constituye un paso decisivo hacia la resiliencia. Esto fortalece de manera significativa el futuro de los bosques amazónicos.

Fuente: LS Ingeniería & Ecosistemas.