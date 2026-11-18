El Segundo Festival De Aves Busca Impulsar El Aviturismo Sostenible En La Región Amazónica.

San Martín.- La provincia de Moyobamba, ubicada en la región San Martín, alista todos los detalles para celebrar su enorme riqueza natural y su destacada variedad de aves. Este evento se perfila como una vitrina importante para dar a conocer el patrimonio biológico de esta zona de la Amazonía peruana ante visitantes locales y extranjeros.

Para resaltar este potencial ecológico, se llevará a cabo la segunda edición del Festival de Aves 2026. La actividad está programada para desarrollarse durante los días viernes 27 y sábado 28 de noviembre. Ambas fechas reunirán a entusiastas de la naturaleza, especialistas y público general interesado en la fauna silvestre.

El propósito central de esta iniciativa es potenciar y dinamizar el aviturismo dentro de la región San Martín. A través de esta propuesta turística especializada, se busca posicionar a Moyobamba como un destino atractivo y competitivo para los observadores de aves a nivel nacional.

Además de promover el flujo turístico, este tipo de encuentros fomenta la conciencia sobre la conservación de los hábitats naturales y el respeto por la biodiversidad local. La valorización de las especies endémicas y migratorias contribuye directamente al desarrollo sostenible de las comunidades anfitrionas.

De esta manera, Moyobamba reafirma su compromiso con el turismo de naturaleza y la protección ambiental. La realización del II Festival de Aves representa una oportunidad valiosa para integrar la educación ecológica con el crecimiento económico regional.

Fuente: Agencia Peruana de Noticias Andina.