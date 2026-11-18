Dirigente sindical participó en movilización nacional convocada por el SITER Perú.

Pucallpa. El dirigente magisterial Daniel Ruiz Comectivos, recientemente elegido como consejero regional de Ucayali, cuestionó el incumplimiento de compromisos laborales con los trabajadores del sector público y advirtió sobre la problemática presupuestal que podría afectar al magisterio, durante su participación en una movilización convocada por (El Sindicato de Trabajadores en la Educación del Perú) SITER Perú a nivel nacional.

El representante sindical explicó que la jornada de protesta busca exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley N.° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, así como la implementación de comisiones ad hoc que permitan garantizar el respeto de las normas y los derechos de los trabajadores públicos.

Entre las principales demandas del sector Educación mencionó el pago del 100 % de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los maestros contratados y nombrados, además del cumplimiento de otros compromisos pendientes con el magisterio.

RECLAMOS POR PAGOS Y PRESUPUESTO

Ruiz también expresó su preocupación por el incumplimiento del cronograma de pagos a los docentes en la provincia de Coronel Portillo. Según manifestó, durante la jornada de protesta correspondía efectuar los desembolsos a nivel nacional, pero los maestros de esta jurisdicción no habían recibido sus remuneraciones.

En ese contexto, cuestionó la gestión de la UGEL Coronel Portillo y pidió al gobernador regional Manuel Gambini Rupay adoptar decisiones frente a los cuestionamientos administrativos que, según indicó, involucran a la dirección de dicha institución.

El dirigente sostuvo que existen denuncias ante la Fiscalía y procedimientos administrativos disciplinarios relacionados con la funcionaria. Asimismo, cuestionó que se le hayan otorgado vacaciones mientras existirían investigaciones en curso.

Estos señalamientos corresponden a sus declaraciones y deberán ser contrastados con la documentación y las versiones de las autoridades involucradas.

Otro de los puntos que puso sobre la mesa fue la preocupación por el manejo de los recursos presupuestales. Advirtió que los trabajadores no permitirán que, al finalizar el año, las autoridades argumenten falta de presupuesto para justificar el incumplimiento de sus obligaciones económicas.

ADVIERTE NUEVAS MEDIDAS DE LUCHA

En el ámbito nacional, Ruiz cuestionó la falta de respuestas concretas del Gobierno frente a la plataforma de lucha de las organizaciones sindicales. Mencionó las demandas de pensiones dignas, el pago de la CTS y el cumplimiento de compromisos laborales correspondientes al periodo 2024-2027.

Asimismo, señaló que las próximas medidas de protesta dependerán de los acuerdos que adopten las asambleas sindicales, sin descartar acciones de mayor envergadura.

NO SE ALEJARÁ DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES

Consultado sobre su futura responsabilidad como consejero regional electo, Daniel Ruiz aseguró que su elección no significará alejarse de las organizaciones de trabajadores que acompañaron su trayectoria sindical.

Afirmó que mantendrá una posición crítica frente a las decisiones de las autoridades que vulneren los derechos laborales y que continuará defendiendo las reivindicaciones del magisterio y de los servidores públicos.

Finalmente, convocó a los trabajadores estatales y a la población ucayalina a mantenerse unidos para defender sus derechos y evitar que intereses particulares debiliten la organización de los trabajadores.