Municipalidad Provincial de Padre Abad Formaliza Predios en el Distrito de Boquerón.

Aguaytia.- Durante una significativa jornada centrada en el desarrollo y la formalización predial, se llevó a cabo la entrega de noventa y dos títulos de propiedad. Esta primera entrega benefició de forma directa a los socios integrantes de la junta vecinal "Los Palmicultores". El sector se encuentra localizado dentro de los límites del distrito de Boquerón.

Este importante logro se concretó gracias a un trabajo articulado y al firme compromiso interinstitucional. En el proceso participaron activamente la Municipalidad Provincial de Padre Abad y la Asociación de Palmicultores de Shambillo (ASPACH). Asimismo, colaboraron la empresa Oleaginosas Padre Abad S.A. (OLPASA) junto con la propia junta vecinal.

El evento contó con la presencia y participación de diversas autoridades y representantes institucionales de la zona. Entre los asistentes destacaron el alcalde provincial Iván Ronald Mendoza Jaramillo y el gerente de Desarrollo Territorial, Denys Edward San Juan Arcos. También estuvieron presentes el dirigente de ASPACH, Edwin Pedro Solís Torres, y el presidente vecinal Segundo Chacón Paredes.

Durante el desarrollo del acto protocolar, las principales autoridades dirigieron emotivas palabras a todos los asistentes presentes. En sus discursos, remarcaron de manera especial la gran relevancia que posee la constante coordinación interinstitucional.

Esta clase de iniciativas consolida la seguridad jurídica de los pobladores y fomenta el crecimiento socioeconómico local. De este modo, los beneficiarios obtienen un respaldo legal definitivo sobre sus terrenos productivos.

Fuente: Municipalidad Provincial de Padre Abad.