Estos pequeños roedores se han convertido rápidamente en los principales atractivos turísticos del lugar.

Pucallpa.- La ciudad de Pucallpa celebra con entusiasmo el nacimiento de tres crías de capibara, también conocidos en la Amazonía peruana como ronsocos. Este importante suceso ha llenado de alegría a los administradores y visitantes del zoológico local.

El nacimiento de estos ejemplares representa un acontecimiento muy especial para la región, destacando la importancia de la conservación de la fauna silvestre. Desde su llegada al mundo, los pequeños animales han generado una gran expectativa entre los habitantes de la zona.

Las tres crías se han convertido instantáneamente en los principales atractivos de las instalaciones, cautivando a grandes y pequeños. Los visitantes acuden diariamente para observarlos de cerca y disfrutar de la ternura que transmiten junto a su madre.

Los especialistas del zoológico han señalado que estas especies se caracterizan por ser muy sociables, lo cual facilita la interacción y el cariño del público. Este comportamiento amigable resalta aún más durante las visitas guiadas que se organizan en el recinto natural.

Finalmente, las autoridades locales reiteran su compromiso de seguir protegiendo a estas especies amazónicas para garantizar su bienestar y reproducción. La presencia de los nuevos ronsocos refuerza el valor turístico y ecológico que posee la hermosa ciudad de Pucallpa.

Fuente: Andina (Agencia Peruana de Noticias).