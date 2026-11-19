Alcalde electo Dr. Luis Alberto Adauto participa en transferencia municipal de Sepahua.

Sepahua.- La Municipalidad Distrital de Sepahua, en la provincia de Atalaya, inició oficialmente el proceso de transferencia de gestión municipal con la instalación de la comisión que tendrá a su cargo la coordinación entre las autoridades salientes y el equipo del alcalde electo Luis Alberto Adauto Chuquillanqui, quien asumirá funciones durante el periodo 2027-2030.

La instalación se realizó el martes 17 de noviembre de 2026, con la participación de representantes de la actual administración municipal y del equipo designado por la nueva autoridad edil.

Durante la reunión, el actual alcalde John Harold Salcedo Río brindó las facilidades necesarias para el desarrollo de este procedimiento y suscribió los acuerdos establecidos entre ambas representaciones, con el propósito de garantizar una transición ordenada y transparente.

Acuerdan facilidades y cronograma de trabajo

Entre los principales compromisos asumidos figura el otorgamiento de accesos al aplicativo de la Contraloría General de la República, además de facilidades logísticas, la asignación de un ambiente de trabajo en la sede municipal y la designación de servidores de enlace para acompañar la revisión de la documentación.

Asimismo, ambas partes establecieron un cronograma para la presentación y verificación de los informes de rendición de cuentas y transferencia de gestión. Este procedimiento culminará con la suscripción del acta correspondiente y la publicación de los documentos, conforme a las disposiciones establecidas.

¿Quiénes integran las comisiones?

La comisión de transferencia de la gestión saliente está encabezada por el gerente municipal Luis Javier Zapata Vásquez, mientras que el equipo de la administración entrante tiene como responsable a César Antonio Ramos Ramírez, quienes tendrán la responsabilidad de coordinar las acciones correspondientes.

Este proceso constituye una etapa importante para garantizar que la nueva administración reciba información sobre la situación administrativa, económica y operativa de la municipalidad.

La transferencia de gestión representa también una oportunidad para preservar los avances institucionales, dar continuidad a las obras y proyectos en ejecución y garantizar la prestación de los servicios municipales en beneficio de la población de Sepahua.