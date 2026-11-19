Una jornada anual para valorar el aporte masculino que suele recibir menor atención pública y social

Pucallpa.- Cada diecinueve de noviembre se recuerda el Día Internacional del Hombre, una conmemoración dedicada a destacar la contribución masculina en la sociedad, impulsar la equidad, reforzar principios positivos y fomentar el cuidado de la salud integral y emocional. A pesar de estos objetivos, para una gran parte de la población esta fecha resulta poco visible y no despierta el mismo interés general.

A diferencia de lo que ocurre con el Día Internacional de la Mujer, esta efeméride tiende a pasar inadvertida en el espacio público. Por lo general, se organizan menos iniciativas, actos conmemorativos y muestras de reconocimiento colectivo alrededor de esta celebración.

Esta fecha también pretende visibilizar la labor cotidiana de padres, hijos, trabajadores y ciudadanos comprometidos con su entorno. Desde distintos roles y deberes, todos ellos aportan de manera constante al crecimiento y bienestar de sus hogares y comunidades.

En definitiva, se trata de un llamado a dar mayor visibilidad y aprecio a los hombres en su día. Ellos igualmente merecen estima, consideración, reconocimiento y celebración por su rol social.

Fuente: Roque Noticias.